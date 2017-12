On leitud, et suhkur toidab vähki ning seetõttu on soovitatav vähihaigetel tarbida suhkrut ning seda rohkesti sisaldavaid tooteid (maiustused, küpsetised, karastusjoogid, magusad piimatooted) võimalikult harva ja vähe.

Võrreldes tavarakuga näitavad vähirakud mõnedel andmetel koguni kolme- kuni viiekordset kasvu, kui neid glükoosiga toita, nenditakse Tervise Arengu Instituudi väljaandes "Toitumissoovitused vähihaigetele", et suhkru (pole suurt vahet, mis värvi) tarbimise kasvu seostatakse epideemilise ülekaalu, diabeedi ja paljude vähiliikide suurenenud levikuga.

Tuumori kasvu saab aga aeglustada, kui pidada silmas järgmisi soovitusi.