On üldteada, et naised põevad külmetushaigusi üldjuhul justkui möödaminnes, siis mehed murravad need tõved maha. Teadlased leidsid, et naised ja mehed põevadki külmetusviirusi erinevalt.

Veelgi enam, käibele on läinud lausa termin meeste gripp, mis tähendab, et mehest jääb tavapärast külmetusviirust põdedes mulje, nagu oleks ta mõne eriti raske tõve küüsi sattunud. Ja seda ka siis, kui raskeid sümptomeid ei esine, kirjutab Medical News Daily. Ja naisi ajab see meeste gripp veidi endast välja.

Teadlased tegid aga katseid, mis kinnitasid, et inimese sool võib haiguse arengus oma roll olla. Uuringute käigus leiti nimelt, et mehed satuvad nii gripi kui teiste sarnaste tõbede puhul rohkem haiglasse ja surevad rohkem kui nedevanused naised. See juhtus vaatamata kaasuvatele haigustele.

Ka on teadlased leidnud, et mehed ongi ülemiste hingamisteede viirusnakkustele vastuvõtlikumad ning ka tüsistuste osas tundlikumad. See selgtab nende kõrgema suremuse.

Teadlased panevad naistele südamele, et mehed ei ole sellepärast veel hädapätakad, kui nad end tõbisena kehvemini tunnevad - meeste immuunsüsteem ongi naiste omast nõrgem ning seepärast on nad ka tõbedele vastuvõtlikumad.