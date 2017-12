Kui kulutad hulga kaloreid, on loomulik, et nälg tuleb peale. Kuidas seda aga pärast trenni taltsutada, et rassimist mitte tühja raisata?

Daily Mail annab nõu.

Joo piisavalt vett! Joomine on trenni tegemise juures üks olulisemaid asju. Kui oled janus, võib keha saata signaali, nagu oleksid näljane. Joo vett nii trennis kui pärast seda.