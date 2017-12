"Meie kõige populaarsem loeng käsitleb käitumisprobleeme, kus eripedagoog-kasvatusnõustaja Lii Lilleoja räägib, mis võib olla nende probleemide põhjuseks ja millal peaks abi otsima. Et just see loeng meil kõige vaadatumaks on osutunud, viitab ka meedias palju räägitud käitumisraskuste kasvule. Aga mis ehk veelgi tähtsam - see viitab lastevanemate teadlikkuse tõstmise vajalikkusele. Miks need probleemid tekivad, kuidas neid saaks ennetada ja kuidas lapsi aidata, selles osas on vanemate informeeritus endiselt vähene," märkis Anneli Pärlin.