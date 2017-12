Teadusartiklite kogumiku kokkuvõttena tõdetakse, et alkoholi tarvitamine ja sellega kaasnev koormus riigile on Euroopas kõrgem kui kusagil mujal maailmas. Eestis on alkoholiga seotud surmade arv rohkem kui 25% kõikidest surmadest, mis on üks kõrgemaid näitajaid kogu Euroopas. Tänaseks päevaks on alkoholi mõju palju uuritud ja on selge, et see põhjustab kahjusid erinevatel tasanditel. Alkoholi tarvitamine on seotud vigastuste, mürgistuste, vägivalla, maksatsirroosi, vähktõve ning südame- ja veresoonkonnahaigustega. Siinkohal on oluline märkida, et alkoholi tarbimisel ei ole ohutut kogust. Alkoholi tarvitamist mõjutavad ka näiteks sugu, töökoht, vähesel määral isegi geneetika. Kogukonna ja riigi tasandil mõjutavad tarvitamist sotsiaalsed normid, müügikohtade tihedus, alkoholireklaam ja teised alkoholitootjate poolt ellukutsutud tegevused.