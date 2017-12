Good Housekeeping on kirja pannud seitse märki, millega huuled võivad su tervise kohta nii mõndagi reeta.

Värvitud huuled köidavad kahtlemata pilku ning huulevärv peidab nii mõnedki iluvead. Kui su huuled pole aga roosakad, pehmed ja siledad, võib see olla märk mõnest terviseprobleemist.

* Pragunenud servadega huuled. Kui huuled on pragunenud ning une ajal kipud ka ilastama, võib olla tegu seennakkusega. Eriti kimbutab see neid, kes kannavad hambaklambreid.

* Tundlikud huuled. Tundlikus kipub reeglina kaasnema allergiliste reaktsioonidega. Kui lisaks tundlikkusele on huuled ka kergelt punakad, võib olla, et oled allergiline mõne ohutu asja, näiteks hambapasta või huulepulga vastu. Püüa neid mõnda ega mitte kasutada ja vaata, mis suga siis juhtub.

* Kahvatud huuled võivad olla üks märk sellest, et oled liiga vähe päikese käes. Igaks juhuks võiksid lasta end kontrollida ka aneemia või kasvajate suhtes.

* Muutunud värviga huuled. Kui sa oled söönud just värvilist pulgagkommi, pole paanikaks põhjust. Kuid see võib tähendada ka tõsiseid terviseprobleeme, näiteks maksahaigust.

* Külmavillid huultel tähendavad, et oled nakatunud herpesviirusega. Õnneks on tänapäeval tegu kontrollitava asjaga - kui tunned, et huuled kihelevad ja vill hakkab tekkima, osta apteegist spetsiaalset ravimit.