Et paljud teed sisaldavad kofeiini, viskavad rasedad need toitainete imendumise vähenemise kartuses oma menüüst välja. Ja õigusega - head need tervisele küll ei tee. Küll on olemas aga mõned taimeteed, mis sisaldavad rasedatele kasulikke aineid ning on sel perioodil head rüübata.

* Ingveritee leevendab iiveldustunnet, soodustab seedimist ja rahustab magu, kirjutab BellyBelly. Siiski ei tohi selle teega liialdada - kolm tassi on rasedale päeva jooksul juba küll.

* Nõgesetee on raua, magneesiumi ja kaltsiumirohke, neid aineid rase vajab. Ära päevas üle kahe tassi rüüpa.