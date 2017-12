Ida-Tallinna Keskhaigla on teinud kingituse kõigile pühadeperioodil sünnitajaile. 24. detsembrist kuni 6. jaanuarini perepalati eest tasu ei võeta.

Sünnitusmaja ämmaemandusjuht Vivian Arusaar tõdeb, et haiglana on neil suur heameel, et jõuluaegset rõõmu saadakse koos peredega jagada. „Jõulud on ju hoolimise, andmise ja lähedastega koosolemise aeg, seetõttu oleme otsustanud ka meie oma panuse anda ja peredele rõõmu valmistada,“ ütles ta. „Peale sünnitust ollakse veel mõnda aega ämmaemandate ja arstide hoole all, seetõttu on meie jaoks oluline, et vastsed vanemad saaksid end ka pühadel haiglas võimalikult koduselt tunda ning uue olukorraga harjuda,“ lisas Arusaar.

Selleks, et patsiendid ja nende lähedased end võimalikult mugavalt tunneks, on sünnitusmaja renoveeritud 5. korrusel 19 kaasaegset kõigi mugavustega perepalatit ning 3 ema-lapse palatit. Lisaks on sünnitusmaja 2. korrusel 5 perepalatit ja üldpalatid.

Käesoleval aastal läbis Keskhaigla Sünnitusmaja uuenduskuuri, mille tulemusena valmisid sünnitustubadega integreeritud operatsioonituba keisrilõigeteks ning pereintensiivravipalatid enneaegsetele vastsündinutele ja nende peredele. Kõik need asuvad samal tasapinnal üksteise vahetus läheduses, moodustades tervikliku ukselt-uksele kontseptsiooniga sünnitus- ja vastsündinute keskuse.

Keskhaigla Sünnitusmaja alustas tegutsemist juba 1804. aastal ning on tänaseks kasvanud Eesti suurimaks, kus näeb igal aastal ilmavalgust ligi kolmandik kogu Eesti vastsündinuist. Enneaegseid lapsi sünnib aastas ligi 300. Alates 2008. aastast kannab sünnitusmaja Eestis ainsana ka UNICEF’i beebisõbraliku haigla tiitlit. Novembri lõpu seisuga on sel aastal Keskhaigla Sünnitusmajas sündinud 3862 last.