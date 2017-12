Kaks nädalat unetust või kuid kestev must masendus. Ühel hetkel tuleb ette piir, kust omal jõul enam edasi ei saa. „Mõtlesin, et maksan kas või mingi raha, aga abi on kohe vaja – ma lihtsalt ei suuda enam,“ kirjeldab Katrin. Kuid abi polnud loota kusagilt, ei raha eest ega tasuta: üks koht teatas teise järel, et psühhiaatri vastuvõttu tuleb oodata veel kuid.

Vaimsest tervisest rääkimine ei ole enam tabuteema. Kuid selgub, et avatusest tingitud suurem julgus on toonud olukorra, kus abi ei saa ka seda otsides.

20ndates eluaastates Katrinil (nimi muudetud) diagnoositi mõõdukas depressioon ja ärevushäired juba teismeeas. Aastatepikkusele ravile vaatamata, võtavad need tema üle endiselt kordamööda võimust, mispärast pidi ta sügisel ülikoolilinnast pealinna kolinuna leidma uue psühhiaatri.

Ta läks esmalt rahvasuus Seewaldina tuntud asutusse: „Mulle öeldi, et esimesed vabad ajad on märtsis,“ sõnab ta pettunult.