Maailma tervishoiuorganisatsioon WHO hoiatas detsembri alguses, et dementsete inimeste arv kolmekordistub lähema 30 aasta jooksul, jõudes 2050. aastaks 152 miljonini.

Dementsete ravi ja nende eest hoolitsemine nõuab praegu 818 miljardit dollarit aastas ehk üle ühe protsendi maailma sisemajanduse kogutoodangust.

Kulu on niivõrd suur seetõttu, et arvesse on võetud ka seda, et osa inimesi peab lähedaste eest hoolitsemise nimel oma igapäevasest tööst ja sissetulekutest loobuma. Kahjuks pole tulevikust midagi head oodata: WHO hinnangul kasvavad dementsusega seotud kulud 2030. aastaks üle kahe korra, jõudes kahe triljoni(!) dollarini aastas.

Enimlevinud dementsuse vorm (kuni 60–70 protsenti juhtumitest) on Alzheimeri tõbi. Dementsus on selgelt kasvav probleem ka Eestis.

