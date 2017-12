Tervishoiureformi tulemusel haigekassa eelarvesse lisanduva 34 miljoni euro eest rahastatakse tuleval aastal ligi 140 000 uut ravijuhtu, sh 7000 operatsiooni rohkem kui tänavu. Lisanduvad mitmed võimalused vähi ennetamiseks ja raviks, paraneb laste ja mitmete raskete haiguste ravi ning ravimite kättesaadavus.

„Tulevast aastast pääsevad tuhanded inimesed kiiremini arsti juurde. Mitmetel erialadel, kus inimesed on seni pidanud oma tervisemurele kaua lahendust ootama, lühenevad ooteajad,“ ütles Haigekassa nõukogu esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Planeeritud eriarsti vastuvõttude ja operatsioonide arv kasvab, lisanduvad uued teenused ja uued ravimid. Samuti tõusevad senised hüvitised nii ravimitele kui hambaravile.“

Haigekassa juhatuse esimehe Rain Laane sõnul planeerib haigekassa uued võimalused oma lepingutesse arstide ja haiglatega. „Haiglad on olnud haigekassale väga headeks partneriteks. Koostöös leiame kindlasti võimalused, kuidas planeerida lisaraha lepingutesse selliselt, et see jõuaks inimesteni, kes kõige enam ja kiiremini abi vajavad,“ ütles Laane.