Liigutamise tarvilikkusest on räägitud palju. Kas sa tead, kuidas see su elu lisaks sportliku vormi paranemisele paremaks muudab?

* See tõstab tuju. Uuringud on näidanud, et nii jõusaalis rassimine kui jooksmine aitavad kaasa ärevuse vähenemisele ning vaimse tervise paranemisele, kirjutab Independent. Hollandi teadlaste läbi viidud uuringus, milles osales 8000 16 - 65 aastast inimest, leiti, et regulaarselt treenivad inimesed on oma eluga rohkem rahul ja õnnelikumad. Teadlased kinnitavad, et treenimine ja inimese tuju on üsna tugevalt seotud ning tuju paranemiseks võib piisata juba viiest minutist treeningust.

* See vähendab stressi. Liikumine mõjutab ka aju ning suurendab selle võimet keerulistes olukordades vastu pidada. Nii ei saa stress su üle liialt lihtsalt võimust.

* See suurendab enesekindlust. Kui su vorm on parem, oled enesekindlam.

* See aitab sul öösiti paremini magada. Hiljutine uuring kinnitab, et õhtuti intensiivselt treeninud inimesed magavad öösiti paremini võrreldes nendega, kes trennis ei käinud või tegid seda justkui möödaminnes. Lisaks leiti, et intensiivselt treenijad uinusid kiiremini ja magasid sügavamini.