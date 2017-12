Riik eraldab järgmisel aastal viis miljonit eurot sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli ühisele arendusprojektile, mille käigus kogutakse 100 000 inimese geeniandmed ning integreeritakse need igapäevameditsiini osaks, et anda inimestele tagasisidet personaalsetest geneetilistest riskidest. Projekti eesmärk on anda hoogu personaalmeditsiini arendamisele Eestis.

Projekti käigus on kavas koguda 100 000 inimese geeniproovid ja koostada nende põhjal individuaalsed geenikaardid. Projekti eesmärk on luua võimalus geeniandmete sidumiseks tervise infosüsteemiga, et arstil oleks võimalik patsiendi terviseriskide hindamisel arvestada lisaks ka inimese personaalset geeniinfot.

„Meil on tänaseks piisavalt palju teadmisi nii geenidega seotud haigestumise riskidest kui ka ravimite toimimise individuaalsetest eripäradest, et hakata neid süsteemselt igapäevases tervishoius kasutama,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Koostöös Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooliga võimaldame veel 100 000 inimesel liituda geenivaramuga, et anda hoogu personaalmeditsiini arendamisele Eestis ja seeläbi panus tuleviku tervishoidu.“

Projekti teevad üheskoos sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut ja Tartu Ülikool. Geeniproovide kogumist, genotüpiseerimist ja esmast analüüsimist juhib Tartu Ülikooli Geenivaramu, kus on juba praegu hoiul üle 52 000 Eesti inimese geeniproovi. Samuti panustab ülikool oma kogemusi ja kompetentsi geenidoonoritele tagasiside andmise süsteemi loomisse ja tervishoiutöötajate koolitamisse geeniandmetel põhineva tagasiside andmiseks patsientidele.

Täna, 20. detsembril Tartus toimunud Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli esindajate kohtumisel lepiti kokku projekti peamistes lähtekohtades ja ülesannete jaotuses. Koostööleping on kavas allkirjastada 2018. aasta jaanuarikuu jooksul. Projekt viiakse ellu inimgeeniuuringute seaduse alusel.