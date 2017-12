Kui sa oled kogenud, kuidas tööle jõudes hakkab kõht korisema üsna pea pärast hommikukohvi joomist, on need soovitused just sulle – neid rakendades õnnestub sul varast näljatunnet päris mitme tunni jagu edasi lükata.

Söö hommikul rohkem. Kõht kipub kiirelt tühjaks minema ennekõike seetõttu, et sööd hommikul vähe ja süsivesikuterikast toitu, kirjutab news.com.au. Võileivad ja smuuti on küll mugavad ja kiired süüa, kuid kõhutäiteks püsib neist vaevu paariks-kolmeks tunniks. Kui lisad hommikusööki ka valke ja rasvu, on lootust hommikuse kõhutäiega 5-6 tundi vastu pidada.

Söö hommikusöök hiljem. Kui kipud hommikuti kiirustama, ampsa kohvi kõrvale lihtsalt mõni puuvili ja korralikum hommiksöök söö tööle jõudes kella 8-9 ajal. Nii on lootust lõunani paremini vastu pidada.

Söö kaks lõunat. Kui sööd hommikust kella seitsme paiku, kuid su töö on liikuv ja energiat nõudev, on sul ka suurem energiavajadus. See tähendab, et sulle ei piisa tavapärasest kolmest toidukorrast. Söö südamerahus esimene kerge lõuna kella 11 paiku ja teine 14 – 15 paiku. Nii väldid tühist näksimist ja pead kenasti õhtusöögini vastu.

Ära unusta toitvaid vahepalu. Nii, nagu hommikusöögis, võiks ka vahepalas sisalduda nii valke, rasvu kui süsivesikuid. Nii püsib kõht lihtsalt paremini täis.