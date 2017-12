Sünnitus on füüsilist pingutust nõudev tegevus, mistõttu tuleb edukaks taastumiseks kuulata tähelepanelikult oma keha, vältida liigset pingutamist ning treeningute juurde naastes valida vastavalt koormus.

Kevadel pisitütre emaks saanud Talleggi saadiku Anni Rahula jaoks oli sünnitus sedavõrd mõnus kogemus, et üsna kohe alustas ta jalutuskäikudega. Neli nädalat hiljem proovis juba sörkjooksu ning joonekohtunikuks olemist. Sealt edasi on naine väga vaikselt koormusi tõstnud ning ka pilatese treeningutega teadlikult keskkohta tugevdama hakanud.

„Minu kogemusega ei saa aga just paljud naised samastuda, mistõttu ongi oluline mitte kedagi teist endale eeskujuks seada, vaid oma keha kuulata ja vastavalt talitseda. Minu jaoks on aktiivse eluviisi lahutamatuks osaks täisväärtuslik toitumine ning see ei muutunud raseduse ajal ega ka pärast seda. Uue eluga harjumise muutsin enda jaoks oluliselt mugavamaks varem sügavkülmutatud kanaliha portsjonitega. Pärast sünnitust olen neid jao pärast sulama pannud ning kehale kerge, kuid täisväärtuslik toit valmib suurema vaevata,“ tutvustas Rahula kavalat nippi.