Dieediplaani avaldas Organic Health Solution selgitusega, et see dieet paneb rasvad põlema ja puhastab organismi tervikuna. Dieedi pidamiseks toimi nii:

Üleliigse rasva eemaldamine kõhupiirkonnast eeldab suurt pühendumist, tervislikku toitumist, regulaarset liikumist ja piisava koguse veega tarbimist. Siiski on võimalik midagi vajadusel ka kiiresti ette võtta. Näiteks selle hädaabidieediga õnnestub sul oma lemmikkleiti mahtuda juba päevaga.

Kell 12 – joo tass rohelist teed

Kell 13 - joo klaas vett, millesse on lisatud porgandimahla

Kell 15 – joo tass rohelist teed

Kell 17 – joo klaas värsket puuviljamahla enda soovi järgi

Kell 19 – joo tass rohelist teed

Kell 21 – joo klaas vett, millesse on lisatud greibimahla

Kell 22 - pigista ühe sidruni mahl klaasi ja joo ära

Väga oluline on meeles pidada, et jookidesse ei tohi segada ei kunstlikke magustajaid ega muid koostisosi. Pärast 24 tundi on piht peenem ja sa tunned end energilisena.