Sellest saab palju kasulikke toitaineid. Kakakaopulbris on ohtralt kiudaineid ja rauda. Tumedas (vähemalt 70-protsendilises) šokolaadis on palju kaltsiumi, magneesiumi, fosforit, kaaliumi, A- ja K-vitamiini.

Ära pelga külmal talvepäeval kakaod rüübata - kuigi kakao võib tunduda liialt rammus, on see siiski tervisele kasulik.

Kakaos on antioksüdantiderikas. Kakaos on kaks korda rohkem antioksüdante kui punases veinis ja kolm korda rohkem kui rohelises tees. Need aitavad näiteks põletikke vähendad aja immuunsüsteemi tugevdada, nii eluiga pikendada ja ka vähki ennetada.

Sellest on kasu su südamele. Kakao aitab vähendada infarkti ja rabanduse riski just tänu antioksüdantide sisaldusele - need vähendavad vere hüübimist, halva kolesterooli taset ning parandavad verevoolu ehk risk haigestuda südametõbedesse langeb.

See aitab mälu parandada. Teadlased on leidnud, et kuna kakao joomine parandab aju verevarustust, ergutab see mälu ja aitab ka Alzheimeri tõbe ära hoida.