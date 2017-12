2018. aastal toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv seitsmevõistleja Grit Šadeiko tõdeb, et soorituse tulemus sõltub suuresti sellest, kuidas igapäevaselt oma tervise eest hoolt kanda. Lisaks enda tervise eest hoolitsemisele on noor sportlane otsustanud panustada tänavu ka laste tervise edendamisesse.

28-aastase seitsmevõistleja sõnul on sportlaseks saamine olnud tema jaoks üsna loomulik. “See on olnud loogiline jätk meie pere ja suguvõsa spordilembelistele põlvkondadele. Ehk on see isegi geenides, et nii pidi minema... Keegi mind kunagi sundinud trennis käima ei ole, kõik valikud olen ise teinud,” räägib Šadeiko.



Just kodune kasvatus on toonud Šadeikoni arusaama, et sportalse tugeva tervise võtmeks on tervislikud eluviisid. “Sportlastena teame, et tervise hoidmiseks on oluline pöörata tähelepanu sellele, et igapäevaelus oleks palju liikumist, erinevates oludes karastumist, mitmekesist toitumist, vedeliku tarbimist, vajadusel keha turgutamist vitamiinidega jne,” toob sportlane välja.

Kuigi sportlasena peab Šadeiko enda sõnul eriti hoolas olema ja oma tervise eest hoolt kandma, et haigestumine treeninguid ja võistlusi ei segaks, on ka tema pidanud kogema haigestumisi, mis on mõjutanud sportlase tulemusi.

“Näiteks olen saanud Aasias võisteldes sellise kogemuse, kus tervis veab alt. Kuna seal on väljas alati kuum ja niiske, siis siseruumides on konditsioneerid väga külma temperatuuri peale reguleeritud ja nii sain ka mina seal külmetushaiguse täpselt enne võistlust, mis rikkus ka minu soorituse,” meenutab Šadeiko ja tõdeb, et on nüüd sellistes olukordades alati ettevaatlikum.