Koerad pole mitte vaid inimese parimad sõbrad, vaid kasulikud ka nende tervisele – hiljutine Rootsis läbi viidud uuring kinnitab, et koeraomanikud on vähem ohustatud südamehaigustest.

Rootsis viidi nimelt läbi uuring, milles osales 3,4 miljonit 40 – 80 aastast inimest. Selle käigus leiti, et koer vähendas riski surra südamehaiguste tõttu 23%, vahendab Guardian. Varasemad uuringud on kinnitanud, et koerad aitavad leevendada sotsiaalset isolatsiooni ja depressiooni. Needki kaks on tõsiseks riskiks südamehaigustele. Ning ka 2013. aastal läbi viidud Ameerika südameassotsiatsiooni uuring kinnitas sama.

Teadlased seletavad seda sellega, et koerte omanikud oskavad paremini toime tulla stressiga, neil on kõrgem füüsiline aktiivsus ja tänu sellele ka madalam kolesterooli tase. Koeraomanikud suhtlevad ka teiste inimestega rohkem ning kui nad jäävad näiteks haigeks, siis on neil motivatsioon, mille nimel paraneda.