Abivahendite valdkonda ei ole veel digitaalne andmevahetus jõudnud ja seetõttu tuleb abivahendikeskuses soodustingimustel ostmiseks esitada endiselt paberdokumendid. Invarul on valmisolek digitaalseks asjaajamiseks täna juba olemas, kuid riiklik infosüsteemi valmimine võtab veel aega. Seetõttu on väga oluline, et abivahendeid ostma tulles oleks inimestel vajalikud dokumendid kaasas.

Hea uudis on see, et ka sel aastal on riigipoolsed vahendid soodustustega toodete soetamiseks tagatud kuni aasta lõpuni. Mistõttu ei ole vajalik ilmtingimata enne aastavahetust abivahendiettevõttese kiirustada, et soodustustega tooteid soetada. Uue aasta alguses on jõustumas muudatused abivahendite soodustingimustel saamise võimaldamise määruses. Muudatuste alusel laieneb abivahendi vajaduse tuvastajate ring, õiguse abivahendite tõendeid väljastada saavad ka füsio- ja tegevusterapeudid. Kuid oodata on muudatusi ka näiteks nahahooldustoodete võimaldamises. Uuest aastast võivad soodustingimustel nahahooldustooteid osta vaid abivajajad, kes on eelnevalt soetanud mähkmeid või kateetreid.