Ka lihtne unetus võib lapsesaamise keeruliseks muuta, ilmneb hiljaaegu läbi viidud uuringust.

Kui varasemalt on viljatusega seostatud uneapnoed või uneaegseid hingamisraskusi, siis nüüd võeti vaatluse alla lihtne unetus ja igapäevased uneprobleemid, vahendab Reuters.

Uuringus käsitleti 16718 20 - 45 aastase naise andmeid, kellel oli hiljaaegu diagnoositud unehäireid. Nende andmeid võrreldi uneprobleemideta naiste andmetega. Ajakirjas Sleep avaldatud uuringu tulemustest ilmneb, et igapäevane unetus võib viljatust soodustada neli korda suurema tõenäosusega. Lisaks ohustab uneprobleemidega naisi ka ohtralt muid tõbesid, alates kõrgest vererõhust ja depressioonist.

Seepärast panevad teadlased sõdamele, et naised, kes soovivad rasestuda, peaksid tervislikele harjumustele senisest rohkem tähelepanu pöörama. See tähendab, et tervislik toitumine, regulaarne liikumine ja üldine tervislik eluviis on igati omal kohal.