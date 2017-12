Kahele mehele – 51-aastasele ja 67-aastasele – võimaldab vähiravifond aga kopsuvähiga võitlemiseks ravimi Keytruda.

43-aastasel naisel Lääne-Virumaalt on emakakaelavähk ning ta saab fondilt ravimi Avastin. 63-aastane tallinlanna aga alustab fondi toel kopsuvähiravi ravimiga Xalkori.

Kopsuvähiga võitlev 61-aastane Tallinna naine, keda fond toetab alates septembrist, kirjutab:

"Sain diagnoosi aasta tagasi. Alguses rahastas ravi haigekassa, see mõjus ja tervis läks paremaks. Pärast kaheksat kuud haigus süvenes. Kompuutertomograaf näitas, et mul on neljas staadium. Oktoobri alguses sain ravimi Tagrisso. Juba kolmandal päeval oli enesetunne nii hea, et ei osanud arstile midagi kurta. Ravim mõjub imeliselt. Nüüd kõnnin iga päev 3-4 kilomeetrit, käin vesivõimlemas. Elu on jälle elamist väärt!”

67-aastase ja juba suvest alates fondi toel soolevähiravi saava naise tütar lisab: "Tahaksime kõiki tänada, kes on toetanud minu ema ravi. Viimane uuring näitas, et lümfisõlmed on veelgi vähenenud. Ravim on minu ema väga palju aidanud. Te ei kujuta ette, kuidas ta silmad säravad. See on meie pere jaoks imeline.”

Vähiravifond “Kingitud elu” on tänavu toetanud juba rohkem kui 100 inimest, mis ületab mulluse abisaanute arvu mitmekordselt. Fond on saanud aidata rohkem inimesi tänu sellele, et kasvanud on ka annetused. Sel aastal koguneb fondi kõvasti üle 1,5 miljoni euro.

Vähiravifond kutsub kõiki üles tegema aastalõpuannetuse, et jätkuvalt saaksid kõik abivajajad fondi kaudu lootuse, veel ühe õlekõrre, võimaluse elada või koguni terveneda.

Maksesaaja: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB pank: EE211010220228917224

LHV pank: EE137700771001442514

Danske pank: EE133300332166860001