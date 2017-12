Heade toetajate ja vabatahtlike abiga said kõik haiglas viibivad lapsed jõulupakid, kus lisaks maiustustele ja mänguasjadele, olid ka toredad isetehtud mänguasjad, mida vabatahtlik Laura Sillari eestvedamisel saadeti heade Eesti inimeste poolt kokku üle 700. Korraldajate sõnul on see kõigi aegade rekord ja inimeste heatahtlikkus äärmiselt liigutav.

MTÜ Naerata Ometi korraldatud jõulueelne ringkäik Eesti haiglates on jõudmas lõpusirgele. Jõulurõõmu ja kingitusi on viimaste päevade jooksul jagatud 14 haiglas viibivatele lastele.

„Ka vastuvõtt haiglates on olnud väga südantsoojendav. Lapsed on olnud rõõmsalt üllatunud – nad ei ole osanud lootagi, et jõuluvana nende juurde haiglasse saabub. Paljud vanemad ja haiglatöötajad on tulnud meid tänama,” rääkis MTÜ Naerata Ometi juhatuse esimees Kuno Kompus.