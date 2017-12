Iga naine tahab aastavahetuspeol särada, aga kui selja taga on töine detsember ja magamata ööd ning jõulupühade ajal on tarbitud ohtralt magusat, rasvast ja alkohoolset, siis ei pruugi kaunis olemine iseenesest hästi välja kukkuda. Tallinki hotelliketi spaade- ja ilusalongide juht Astrid Sõmera annab mõned praktilised soovitused, kuidas kiiresti endale ilulihvi anda.



1) Puhka öösel korralikult välja ja arvesta, et 5-6 tundi pole piisav. Pigem tee endale kingituseks 10-tunnine iluuni, mis tagab, et näed välja nooruslikum ja puhanum.



2) Joo nii samal päeval kui eelnevatel päevadel rohkelt vett ja ära näljuta ennast! Pärast jõule võiks küll toiduga tagasi hoida, aga mitte ranget dieeti pidades. Hoolitse, et toidulaual oleks b- ja c-vitamiini ning kasulikke õlisid, tee näiteks maitsvat salatit avokaadost ja külmsuitsulõhest. Iga organism reageerib tühjale kõhule ootamatul moel ja isegi kui kleidi lukk läheb lihtsamini kinni, võid tühja kõhtu kannatades näha aastavahetuspeol välja kahvatu ja oma east vanem. Vett ja tervislikke suupisteid tarbi ka kogu peo vältel, siis imendub alkohol organismis aeglasemalt ja enesetunne on parem.



3) Koori näonahka päev või paar enne aastavahetuspidu. Kasuta näol vaid õrnatoimelisi koorijaid, mis ei pane nahka punetama. Kindlasti väldi vahetult enne pidu keemilist koorimist, eriti kui tahad seda teha esmakordselt.



4) Eelmisel päeval koori ja niisuta kogu keha ning kui kannad kleiti, mis jätab käed, õlad või selja paljaks, siis kasuta ka sprei-päevitust või isepruunistuvat kreemi.



5) Kui ärkad hommikul tumedate silmaalustega, siis hoia silmadel toore kartuli viile, kui aga paistes silmaalustega, siis tee silmadele kummelikompressi või hoia neil kurgiviile. Pärast silmade rahustamist kanna silmaümbrusele niisutavat, näiteks hüalüroonhappega silmakreemi.



6) Niisuta näonahka enne meigi tegemist korralikult. Kui paned jumestuskreemi või puudri kreemitamata nahale, siis tulevad kuival nahal kõik poorid ja iluvead nähtavale ning rasuselt nahalt kulub meik lihtsalt kiiresti maha. Lisaks ei jaotu kreemitamata nahal jumestuskreem ühtlaselt ning nägu võib jääda laiguline.



7) Kena meik on küll kohustuslik, aga ära pinguta millegagi üle. Paks kiht tumedat jumestuskreem ei varja iluvigu ega väsimust, küll aga tõmbab endale tähelepanu. Seega – mõõdukalt õiges toonis jumestuskreemi (või BB- või CC-kreemi), õhuline kiht puudrit ja pisut põsepuna.



8) Pane meigi põhirõhk kas sulle sobivale erksale lauvärvile või punastele huultele, aga mitte mõlemale korraga. Silmatorkavalt ergas meik nii silmadel kui huultel korraga teeb kahjuks inimese vanemaks. Seega, kui kasutad erepunast huulepulka, vali tagasihoidlik silmavärv ja kui valid intensiivse lauvärvi, siis vali pastelne huuletoon. Kui soovid välja näha nooruslikum ja värskem, kasuta kas pruuni või tumesinist silmapliiatsit, must jätab vanema mulje. Pikemad ripsmed saad nii, et kannad enne ripsmetušši ripsmetele puudrit. Arvesta, et huulevärv püsib paremini peal, kui kasutad huulevärvi all puudrit, aga huulevärvi asemel võid kasutada ka mineraalset põsepuna või lauvärvi, mille saad peale kanda märja pintsliga.



9) Kvaliteetne maniküür ja pediküür on ilusad, aga annavad juurde ka enesekindlust. Lase ennast aasta lõpus hellitada käte- kui jalgade massaažiga, toitva maskiga ja meelepärase küünelakiga.



10) Ära unusta juukseid! Pärast pesemist toida neid korralikult maskiga. Kui sa pole hiljuti juuksurisse jõudnud, siis kasuta värvi värskendamiseks sära andvat või toonivat maski. Lase võimalusel juustel föönitamata kuivada ning tee kas rullidega suured lokid või sirgenda – mõlemad annavad argipäevaga võrreldes pidulikuma tulemuse.



11) Selleks, et sära püsiks kauem kui vaid uusaastaööl, tarbi ka peojärgsel päeval ohtralt vett ning söö b- ja c-vitamiinirohkeid toite. Puhka välja, tee mõnus näomask ja kehamähis ning kui otsest soovi pole, siis ära sunni ennast trenni minema.