Vähem keha ja rohkem vaimuga seotud sagedased lubadused on lubada endale rohkem kvaliteetaega ja üksiolemist või hoida töö ja pereelu paremini tasakaalus. Ka olla asjalikum, ehk planeerida paremini oma aega ning hoida füüsilist ruumi enda ümber paremini korras. Sageli tehakse lubadus, et uuel aastal õpitakse ära mingi uus ja põnev oskus. Britid lubavad sageli ka, et hakkavad mõnd võõrkeelt õppima.

Mida siis teha, et lubadused tühja ei jookseks? Esiteks, kui 2018. aasta hakkab lõppema, mõtle juba varakult, mida tahad järgmisel aastal saavutada. Aasta viimase päeva viimase tunni viimasel minutil tehtud otsus on puhas rumalus ja tuleb emotsiooni, mitte realistliku planeerimise põhjal. Teiseks, ära koorma ennast mitmete lubadustega, vaid sea endale üks eesmärk. Ning see eesmärk ei pea olema tohutu. Oled veendunud, et tahad järgmisel aastal taimetoitlaseks hakata? Luba pigem, et oled seda esialgu vaid ühe kuu, või et vähendad lihatoodete tarbimist. Hakkad kolm korda nädalas jõusaalis möllama? Proovi äkki kord nädalas rahulikku ning jõukohast joogat või pilatest, siis vaata edasi, kas on jõudu ja aega enamaks.