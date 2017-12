Riigikogu naisteühenduse esinaine Liisa Oviir jagab Facebookis kogemust enneaegselt sündinud beebiga ning kutsub inimesi üles tegema annetusi ETV heategevusprogrammis "Jõulutunnel", mis toetab sel aastal enneaegsetele lastele mõeldud perekeskse intensiivravi üksuse loomist. Liisa Oviir kirjutab: "Minu esimese lapse sünnitähtaeg oli 04.04.04. Mõtlesin, et hea oleks kui ta naljapäeval, 01.04 ei sünniks. Plaanisin töölt koju jääda 02.03, et enne veel oma sünnipäev ära pidada ja kolleegidele aitäh öelda. Inimene plaanib, jumal naerab, nagu üks tark rahvas ütleb. Ühel veebruarikuu laupäeva varahommikul tundsin, et vist on aeg minna. Ilmselt sünnitama. Aga ega ei tea täpselt ka – kogemust ju polnud." Oviir nendib, et sünnitusmajas selgus tõsiasi, et lapse sünnikuuks ei saa olema aprill, vaid hoopiski veebruar. "Minu veebruari ime sündis mõistliku sünnikaaluga, aga ta ei hinganud. Üsna kaua. Kui ta lõpuks hingama hakkas, ütles arst, et kas ta ka rääkima ja kõndima hakkab, näitab vaid aeg..."

Riigikogulane oli koos beebiga nädal aega sünnitushaiglas ja siis veel mõned nädalad lastehaiglas. "Suurim vahe kahe haigla vahel oli see, et lastehaiglas sain ma pojaga samas palatis olla, sünnitushaiglas oli poeg suisa teisel korrusel. Oi kui pikad olid need tunnid toolil tema kuvöösi kõrval istudes. Veel pikemad olid aga need tunnid, mis olin temast eemal oma palatis," meenutab ta.

"Arstid olid aga nii laste- kui sünnitushaiglas ühtemoodi suurepärased! See kompetentsus, pühendumus ja ennekõike soe hoolivus! Doktorid Saik, Reedik ja Levin – minu siiras tänu teile! Tänu teile on mu laps terve ja tubli," kiidab ta tohtreid.