TAI direktori Annika Veimeri sõnul pöörab riik sõltuvusprobleemide ennetamisele ja ravile üha enam tähelepanu. „Laste ja noorte puhul on eriti oluline võimalikult kiire ja kvaliteetse abi tagamine ning Ida-Viru Keskhaigla on selle pakkumiseks meile professionaalne partner, kellel on piirkonna suurima tervishoiuasutusena piisav võimekus,“ ütles Veimer. „2019. aastast jätkame Ida-Virumaal sõltuvusprobleemidega alaealiste nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenusega suuremas mahus kui seni.“

15-16 aastaselt on narkootikume tarvitanud juba 38% kooiõpilastest. Täiskasvanud elanikkonnast on vähemalt korra elu jooksul narkootikume tarvitanud ligi viiendik. Eestis on hinnanguliselt 9000 narkootikume süstivat inimest, neist veerand on sellega alustanud varem kui 15 aastaselt.

Praegu osutatakse riigi toel sõltuvusprobleemidega alaealistele järgmisi teenuseid:

Üle-Eesti

Ööpäevaringne kohapealne ehk kinnine rehabilitatsiooniteenus, OÜ CORRIGO, Jõhvi. Teenus ei ole ainespetsiifiline, mistõttu sobib erinevate uimastite (alkohol, tubakas, narkootikum) tarvitajatele. Voodikohti on kuni 16. Teenus on patsiendile tasuta. Teenusele saamiseks helistada numbril 53624842

Põhja-Eesti

Ööpäevaringne kohapealne (statsionaarne) võõrutusravi alaealistele, SA TALLINNA LASTEHAIGLA, Tallinn. Teenus on patsiendile tasuta. Voodikohti on kuni 4. Teenusele saamiseks helistada 6977352 (registratuur).

Grupiteraapia käitumisprobleemidega alaealistele, lastevanemate grupinõustamine, SA TALLINNA LASTEHAIGLA, Tallinn. Teenus on tasuta. Teenusele saamiseks helistada: noorukite nõustamisgrupid tel. 53019099; lastevanemate nõustamisgrupid tel. 6 977 292, 6 977 245, 6977 353. Telefoninõustamine numbril 5294675, E-R kell 13.00-14.00

Ida- ja Lääne-Virumaa