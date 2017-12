Soome Yle kirjutab, et gripivaktsiinist ei ole tänavu suurt abi, sest teadlaste prognoos ebaõnnestus – Victoria viiruse asemel asus rünnakule hoopis Yamagata.

Maailma terviseorganisatsioon püüab eelnevalt kindlaks teha, millistest järgmise hooaja gripiviirustest moodustub peamine viirus. Tänavu aga ei osutunud prognoos paikapidavaks.

Soomes sel sügisel jagatud gripivaktsiin ei kaitse inimesi alanud nakkuse eest täielikult. Põhjuseks, et vaktsiin ei ole tõhus, on gripiviiruste ettearvamatuses.

„Maailma terviseorganisatsioon arvas sel aastal varem, et B-viirus on sel hooajal B-Victoria, kuid see on hoopis B-Yamagata. Ehk ennustus läks luhta,“ kommenteeris terviseameti peaarst Hanna Nohyonek.

Eesti Terviseametist ei õnnestunud täna gripivaktsiini ja ründavate viiruste kohta vastust saada.