Tänane Eesti Päevaleht puudutab valusat teemat - vähiravimite pööraselt soolased, kuid kas ka õiglased hinnad.

Vähiravifond "Kingitud elu" kirjutab oma sotsiaalmeediakontol, et kuigi ravimite hinnad on tõesti ulmeliselt kõrged, ei ole need ka päris laest võetud ning ravimifirmade seletustes on oma loogika. Kui keegi on nõus maksma, siis küsitakse julgesti. Kuni konkurents asjad paika paneb: tuleb turule odavam ja parem ravim.

"Me võitleme fondis iga päev, et saada ravimitele maailma parimaid hindu ning kasutada igat fondi annetatud eurot maksimaalselt efektiivselt," kirjutatakse fondi kontol ning tõdetakse, et nemad usuvad nn riskijagamise mudelitesse, kus haigekassa maksab ravimi eest tootjale vaid siis, kui see toimib.