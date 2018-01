Pärast aastalõpupidustusi pole mingi ime, kui tunned end ülesöönuna ning olemine on raske. Siis tasub ringi vaadata probiootikumide järele, need aitavad kõhus head tunnet taastada. Muu hulgas sisaldavad neid ka erinevad piimatooted, näiteks keefirid ja jogurtid.

Probiootikumid laiemalt on piimhappebakterid, mille ainevahetuse lõpp-produktiks olev piimjas äädikhape langetab soolestikus pH taset ja see omakorda aitab haigustekitajaid ja nende toksiine kahjutuks muuta. Lisaks takistavad probiootikumid haigustekitajate kinnitumist sooleseintele. Probiootikumid sobivad igas eas inimestele.

1995. aastal avastasid Tartu Ülikooli teadlased Marika Mikelsaare ja Mihkel Zilmeri juhtimisel piimhappebakteri Lactobacillus fermentum ME-3, mida on nimetatud Eesti esimeseks probiootiliseks piimhappebakteriks. See imeline probiootik on ühtlasi maailma ainus probiootik, millel on patenteeritud kahekordne ehk topelt-toime: otsene hävitav mõju kahjulikele mikroobidele ja kaudne kasulik mõju inimorganismile. Lihtsas keeles tähendab see seda, et ME3 omab kaitsvat toimet mitmesuguste soolehaiguste- eeskätt salmonelloosi ja düsenteeria korral. ME-3 võitleb sooles otseselt haigustekitajatega, kuid ta parandab oma tugeva antioksüdatiivne toime tõttu ka soole limaskesta seisundit ja väldib sellega infektsiooni levikut soolest organitesse.

Kodumaist ME3 piimhappebakterit kasutavad oma toodetes Tere piimatööstuse tehnoloogid keefirides, jogurtides kui ka jogurti ja keefiri segutootes yofir. AS Tere turundusjuhi Katrin Tamme sõnul on ME3 probiootikumi sisaldavad tervislikud piimatooted eriti olulised ajal, mil organism vajab kaitset ning ülesöömine vajab tasakaalustamist. „ME3 bakter on seda sisaldavates toodetes äärmiselt oluline ka talvistele haigustele vastu astumiseks,“ selgitab Tamm. Nimelt: enamasti kõneldakse probiootikumidest kui seedeprobleeme leevendavatest abivahenditest, kuid uuringud on tõestanud, et neist on abi ka viirushaiguste ja mitmete teiste tervisemurede korral.

Seetõttu soovitab ta pärast suuremaid söömaaegu ning ka sellele järgnevatel päevadel juua klaas jogurtit või keefiri, mis aitab kõhus rasket tunnet leevendada. Samuti tasub seda teha kõikvõimalike kõhuviiruste ennetamiseks.