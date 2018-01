Sõltuvus arvuti- ja telefonimängudest on paljudes riikides juba tõsiseks vaimse tervise probleemiks kuulutatud. Nüüd plaanib Maailma Terviseorganisatsioon (lüh. WHO) mängusõltuvuse lisamist rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni nimekirja.

2018. aastal annab WHO välja uuendatud haiguste nimekirja, millesse on vaimsete häirete alla lisatud ka mängusõltuvus, vahendab BBC. Mustandis on häiret kirjeldatud kui püsivat või korduvat käitumist seoses vajadusega mänge mängida, mis on nii tõsine, et mängimine muutub inimese teistest huvidest olulisemaks.

Dokumendis on ka selgitused, kuidas aru saada, et inimesel on virtuaalsetest mängudest tõepoolest sõltuvus. Esiteks peaks neid käitumismustreid olema täheldatud vähemalt viimase aasta jooksul. Ehk näiteks lapse ülisuur huvi uue mängu vastu selle ostmisele järgnenud esimesel nädalal või isegi kuul ei ole veel piisav alus arvata, et laps on sellest juba sõltuvuses.