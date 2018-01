Kas teadsite, et köha on üks kõige levinum tervisehäda? Peaaegu 70 protsendil inimestest esineb köha vähemalt kord aastas ja pole tähtis, kas tegemist on kuiva või lahtise köhaga: köhimine on alati tüütu ja ebameeldiv, mistõttu köha ei tuleks kannatada – seda tuleb õigesti ravida!

Köhimine on keha loomulik kaitsemehhanism, et hoida hingamisteed vabad. Igaüks meist köhatab kergelt vähemalt üks või kaks korda päevas, et puhastada kurku ja hingamisteid.

Kuidas köha tekib?

Hingamisteede limaskest, alates kurgust kuni kopsu kaugemate soppideni on rikkalikult kaetud närvilõpmetega. Nende ärrituse korral liiguvad närviimpulsid aju köhakeskusesse, kus vallandatakse perioodilised koordineeritud lihasliigutused - tekib köhahoog.

Seda nimetataksegi köharefleksiks: inimene hingab sisse õhku, kõri sulgub, jättes sissehingatud õhu kopsudesse lukku. Järgmisena tõmbuvad kokku hingamisega seotud lihased, mis põhjustavad sel viisil rõhu suurenemise. Ligikaudu 1,5 liitrit õhku surutakse läbi taas avanenud häälepilu kopsudest välja kuni 80 km/h kiirusega, aidates eemaldada ärrituse või takistuse põhjuse, samuti väljub kuni 3000 väikest süljetilka.

Köha liigid

Üldiselt võib köha jagada kaheks: kuiv köha ja lahtine (produktiivne) köha. Alati pole kerge eristada kuiva köha lahtisest, eriti ühe köhaliigi üleminekul teiseks.

Kuiv köha on kõditav ja ärritav köha, mis tekib tänu kurguärritusele. Organism sellise köha puhul lima ei tooda.

Vastupidiselt kuivale köhale on lahtise köhavormi puhul hingamisteedes liiga palju sekreeti, mis tuleb hingamisteedest välja viia. Tihtipeale on sekreet sitke ja kleepuv ning limaskesta pealispinnal asuvad ripsmed ei suuda neid omal jõul organismist välja transportida. Sellist köha ravitakse tavaliselt rögalahtistitega, mis vedeldavad lima ja lihtsustavad köhimist.

Kuidas köha ravida?

Köha puhul on ülimalt oluline, et raviga alustataks varakult, sest vastasel juhul areneb infektsioon edasi ja tulemuseks on bronhiit või muu kaasuv haigus. Kuna bakterid tungivad sageli eelkõige külmetusest nõrgestatud organismi, võib köhale lisanduda ka bakteriaalne nakkus ehk nn sekundaarne infektsioon.

Viirusinfektsioonide korral on röga sageli limataoline ja valkjas ja tüüpilised sümptomid viirusliku külmetuse korral on köha, nohu, valus kurk, mõnikord lihasvalu, peavalu ja palavik.

Bakteriaalsete infektsioonide korral on lima kollakasrohelise varjundiga ja kui

oletatav bakteriaalne infektsioon on kestnud kauem kui nädal, tuleks kiiremas korras arsti poole pöörduda. Õige ravi antibiootikumidega aitab bakterid kiiresti hävitada.

Aitab ka taimne ravim

Köharavimid on apteekides müügil nii retseptiga kui retseptivabalt. Et saada apteegist õige ravim on oluline apteekrile kirjeldada, millist tüüpi köha teil on ja kaua te olete juba köhinud. Üldjuhul võiks eelistada sellist köharavimit, mis toimivad korraga nii kuiva kui ka lahtise köha korral.

Ühed taolistest köharavimitest on Austrias toodetud BRONCOPHEN® tooteperekonda kuuluvad köharavimid, nagu Broncophen® Siirup ja Broncophen® SINE siirup.

Austrias toodetud BRONCOPHEN® köharavimid. (BRONCOPHEN®)

Tegemist on looduslike rögalahtistitega ja köha leevendajatega, mis sisaldavad ainult taimseid toimeaineid. Aed-liivatee soodustab lima eritumist ja sitke lima väljutamist hingamisteedest ja altee juures sisalduvad limaained moodustavad kurgu limaskestal kaitsekihi, mille tõttu kurguärritus kaob ja väheneb vajadus köhida.

Broncophen® SINE siirupi toimeainete hulka kuuluvad aed-liivatee ürdi kuivekstrakt ja altee juure vedelekstrakt. Kuna Broncophen® SINE siirup ei sisalda suhkrut ega alkoholi, siis ei kahjusta see hambaid ja sobib kasutamiseks õhtul ka pärast hambapesu ja seda köhasiirupit võib anda ka lastele alates 2. eluaastast.

Broncophen® Siirup sisaldab toimeainena aed-liivatee ürdi vedelekstrakti ja altee juure vedelekstrakti. Kuid lisaks neile sisaldab Broncophen® Siirup sisaldab ka sahharoosi (5 ml sisaldab 1,75 g sahharoosi, mis vastab ligikaudu 0,15 leivaühikule) ja alkoholi (285 mg etanooli iga 5 ml kohta).

Tooteperekonda kuuluvad aga ka kaasaskandmiseks mugavad Broncophen® Thymia pastillid, mis sisaldavad aed-liivatee ürdi ekstrakti ja Broncophen® Aerol suuõõnesprei, mis sisaldab aed-liivatee ürdi ja salvei lehtede ekstrakti ja on mõeldud suuõõne ja kurgupõletiku raviks.