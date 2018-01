SYNLABis tänavu enda D-vitamiini näitu kontrollinud inimeste seas oli ka 0,16 protsenti neid, kelle D-vitamiini näit oli üle normi ehk näit oli suurem kui 250 nmol/l, selline vitamiini tase võib osutuda organismile kahjulikuks. „Apteekides on D-vitamiini väga erineval kujul – tilkade, spreide, kapslite ja tablettidena, samuti on doosid väga erinevad. Enda organismile kõige sobivama kangusega preparaadi saab valida ikka äsja tehtud vereanalüüsi järgi,“ rõhutas apteeker. „Kuigi D-vitamiin on Eesti sombuses kliimas ainus vitamiin, mida on enamikel inimestel vaja aastaringselt tarbida, tuleb enda D-vitamiini näitu siiski aeg-ajalt kontrollida, huupi pole mõistlik pikaajaliselt suuri annuseid manustada.“

Inimesed, kes peaksid keskmisest suuremaid D-vitamiini annuseid võtma, on eakad, kellel on D-vitamiini produktsioon nahas vähenenud. Samuti istuva eluviisiga inimesed, kes viibivad päevasel ajal, mil päike paistab, vähem õues. Ka sportlased, eriti sisealadega tegelevad sportlased, sest nemad kulutavad oluliselt rohkem kehasse kogunenud D-vitamiini varusid. Ohustatud on ka inimesed, kes tarvitavad palju alkoholi, kes on rangel taimse toidu dieedil, kellel on erinevad peensoolehaigused ja kes tarvitavad teatud ravimeid pikemaajaliselt. Riskirühma kuuluvad ka puberteediealised lapsed, kel kiire kasvuperiood.