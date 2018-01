Soome meedias levib teave, et käesoleva gripihooaja ennustused ei pidanud paika, mistõttu on inimesi vaktsineeritud ravimiga, mis tegelikult leviva gripi vastu ei aitavat. Seal võtabki gripi levik juba epideemia mõõtu. Kuidas on lood Eestis?

Vahetult enne aastavahetust kirjutas Soome rahvusringhääling, et gripivaktsiinist pole tänavu suuremat abi, sest maailma terviseorganisatsiooni ennustused hooaja peamise viiruse kohta ei pidanud paika. „Maailma terviseorganisatsioon arvas, et B-viirus on sel hooajal B-Victoria, kuid see on hoopis B-Yamagata. Ehk ennustus läks luhta,“ kommenteeris terviseameti peaarst Hanna Nohyonek rahvusringhäälingule. Järeldati, et Soomes jagatud gripivaktsiin ei kaitse inimesi nakkuse eest täielikult.

Terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri selgitab, et Eestisse on käesolevaks gripihooajaks toodud kaks vaktsiini. Enamik end vaktsineerida lasknud inimestest on vaktsineeritud aga ravimiga Vaxigrip Tetra, mis kaitseb Saluri sõnul ka Yamagata tüve eest „Need riigid, kes juba alustasid selle vaktsiini kasutamist, märkasid, et efektiivsus on sama või mõnevõrra suurem kui kolmevalentsel vaktsiinil,“ ütleb Saluri.