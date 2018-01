Sageli arvatakse, et kui kodus ollakse terve, ei kimbuta tõved ka reisides. Kuid võõras keskkonnas kipub ootamatu trauma või terviserike tabama ka noort ja tervet inimest ning see võib tähendada kümnete tuhandete eurode suurust väljaminekut. Nii läks näiteks Mehhikosse reisinid eestlase kaksteistsõrmiksoole operatsioon maksma 59 000 ning Egiptuses lõhkenud pimesoole opereerimine maksis 8600 eurot. IF kindlustuse reisikindlustuse statistika järgi kannatavad eestlased reisidel enim seedeprobleemide, kõrvapõletike ja ülemiste hingamisteede infektsioonide all. Soojamaareisidel on sagedased ka allergiad ja päikesepõletused. Traumadest on kõige levinumad haavad, jalavigastused ja luumurrud. „Tihti arvatakse, et kui olen kodus terve, siis miks peaksin reisil olles haigeks jääma. Võõras keskkonnas võib aga ootamatu trauma või terviserike tabada ka noort ja tervet inimest. Näiteks noorte puhul oleme näinud ettearvamatut pimesoole lõhkemist, mis vajab kohest operatsiooni,“ räägib IF kindlustuse isikukahjude grupijuht Kadri Puna ning soovitab reisil tekkivate tervisekulutuste vältimiseks sõlmida reisikindlustus, mille meditsiiniabi kindlustussummast piisaks nii arstiabi kui ka erakorralise transpordiga seotud kulude katmiseks.

Mis maksavad võimalikud tekkinud tõved väljaspool Eestit? IF kindlustuse statistika toob välja mõned juhtumid. Nii läks kaksteistsõrmiksoole operatsioon Mehhikos maksma 59 000 ning hüppeliigese murru ravi USA-s 30 000 eurot. Ühe inimese südameprobleemide ravile Hispaanias kulus 25 000 ning randmeluu murru ravile Tais 20 000 eurot. Pimesoole operatsiooniks Egiptuses on kulunud 8 600, sõrmeluu murru haiglaraviks Itaalias 3 000 ning kõhumurede raviks Türgis kuni 600 eurot.

„Euroopa on Eesti inimese mõtteis turvaline koht, ent ka paljudes Euroopa riikides võib juhtuda, et tervisemure korral on lähim ja kiireim raviasutus erahaigla. See aga tähendab, et raviarve võib hiljem olla ehmatavalt suur. Kõige kulukamad kohad haigestumiseks ongi Ameerika Ühendriigid ja Kanada, kus ühe lihtsama operatsiooni maksumuseks võib olla 30 000 eurot,“ selgitas Puna.