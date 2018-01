Valgeid inimesi järjest enam murdev nahavähk on ravitav, kui sellele varakult jälile saada. Seda on võimalik teha aga ainult siis, kui jälgida oma keha regulaarselt. Ka sellistest kohtadest, kust sa nahavähki tegelikult otsida ei pruugi osatagi.

Peanahk. Kui sind on õnnistatud uhke parukaga, on nahavähki keeruline peanahalt leida. Samas võib see tekitada sügelust ja ebamugavust ning seda on kõõmaga lihtne segi ajada.

Varvaste vahel asuv nahk. No kes see ikka suvel varba vahele päikesekaitsekreemi kannab! Lisaks, et sügistalvisel perioodil on varbad enamasti soki sees peidus, jäävadki muutused varvastel märkamata. Nahavähi arenguks on see üsna soodne.