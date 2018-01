Kui tahad uuel aastal olla iseäranis trendikas toidunautija, osta eetilisi tooteid, maitsesta hommikukohvi superseemnetega ning soeta vürtsikastmed Koreast.

Mõjukas majandusajakiri Forbes kinnitab: algaval aastal on toidutööstuse mantraks mindfulness – ärksameelsus ehk teadvelolek. See tähendab inimeste tõsist soovi süveneda toiduainete päritolusse, omadustesse ja toimetesse ning toetada neid tootjaid ja kaubamärke, mille väärtused kattuvad tarbija omadega. Forbesi teatel on muutunud ka dokumentaalfilmide ja raamatute lähenemine keskkonna- ja toiduteemale. Kui varem oli neil kombeks inimesi hirmutada, siis nüüd on nad seadnud sihiks innustada meid muutusi ellu viima, näiteks piirama toidu raiskamist.