"Võin kinnitada, et ekspertarst, kes suudab teha keskmiselt 12,57 ekspertiisi päevas, töötab nagu loom. Väga harva kulub ühe ekspertiisi tegemiseks alla 30 minuti, tavaliselt läheb 60-90 minutit. Seega peaks ta puhkepäevadeta töötama 10-12 tundi päevas. Ja see on töö, mida tehakse põhitöö kõrvalt: üks ekspertarstile esitatavatest nõuetest on see, et ta peab töötama ka "pärisarstina". Minu kummardus ekspertarstile, kes jaksab sel moel töötada. Aga ma ei usu, et ta seda väga kaua jaksab. Võib-olla vajab varsti ise kolleegide abi," selgitab Joller, et päriselt ekspertarstina tuhandete eurode teenimine nõuab roppu moodi tööd.