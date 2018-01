Palju räägitakse vajadusest oma keha kuulata. Siin on välja toodud viis märki, mis ütlevad: asjalood on halvasti! Kui allkirjeldatud enda juures märkad, mine arsti juurde.

Probleemid nahaga. Esimesed märgid, et tervisega on miski jama, võivad ilmneda just nahal, kirjutab Higher Perspective. Näiteks, kui vananemisele viitavad kortsud ilmuvad vara, võivad need olla märk osteoporoosist. Punased laigud nahal võivad aga tähendada psoriaasi.

Probleemid silmadega. Kui silmaalused on pidevalt kottis, võib see olla märk soolaga liialdamisest, kuid ka märk allergiast. Kui silmamunad on kollased, viitab see maksahaigusele.