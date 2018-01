Külma ja libeda saabudes soovitab töökoja juhataja kõigil ratastooli kasutajatel veenduda, et ratastooli rehvid oleksid kulumisjälgedeta, rehvis oleks õige rõhk ja pidurid töökorras. “Kuna talv on meil ettearvamatu, siis ühel päeval on üks seadistus parem, teisel päeval teine. Oluline on meeles pidada peamisi põhimõtteid. Kitsamate rehvidega on kergem liikuda näiteks pehme lume ja kevadise sulakoorikuga, kui tee aluspind on kõvakattega. Laiem rehv annab see eest parema haardumise libedal ja vajub vähem pehmesse pinnasesse. Haardumist saab natuke parandada ka rehvirõhu alandamisega, mis pole hea valik kitsaste rehvide puhul, sest kui need on reguleeritud normaal- või maksimumrõhu järgi, siis pidurid ei pea,” tõi Martin Valter välja liikumisabivahendite eripärasid.