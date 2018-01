Kui soovid kaalust alla võtta, on esimeseks tegevuseks mõistagi kaalu ostmine ning kehakaalu pidev jälgimine. Kas sellest on aga abi?

Portaal Women´s Health kirjutab, et sellest võib tõusta nii kasu kui kahju.

Põhiline häda on see, et kaalu kaotamise sooviga kiputakse kaalunumbritesse kinni jääma ning see ei anna tulemuste kohta objektiivset tagasisidet. Kuid kaalunumber võib kõikuda väga paljudel erinevatel põhjustel, näiteks sõltuvalt vedeliku hulgast organismis, seedimisest ja ka kaalu täpsusest.

Mida siis teha? Eksperdid soovitavad kasutada mõõdulinti - ka väiksemad mõõdud on märgiks, et oled oma eesmärki saavutamas. Kuid veelgi enam oleks mõistlik kuulata oma enesetunnet, see on parimaks mõõdupuuks ka kaalulangetajaile.