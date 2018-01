Toidukaupluste piimalettidel haarab klassikalise 2,5% rasvasisaldusega piima kõrval üha suuremat pinda kõikuva rasvaprotsendiga täispiim. Oma eheda ja naturaalse maitse tõttu on 3,8 - 4,2% vahemikus kõikuva rasvasisaldusega pastöriseeritud piim tuntud ka kui maapiim. Millest rasvaprotsent sõltub? Millest aga rasvaprotsent sõltub ja kuidas tagatakse selle kvaliteet – seda selgitab 20 aastat Valios töötanud piimaekspert Elle Must. Millised on kvaliteetse piima tunnused?

Et anda hinnangut piima kvaliteedile tuleb vaadata piima koostist ja hügieenilisust iseloomustavaid näitajaid. Nendeks on piisav valkude-, rasva- ja laktoosisisaldus ning mineraalainete ja vitamiinide rohkus. Rangelt jälgitakse, et bakterite ning somaatiliste rakkude arv oleks normi piires. Teeme iga päev üle 400 proovi - me mitte ainult ei eelda oma toorpiima tarnijatelt kõrgete standardite järgimist, vaid panustame ka ise sellesse, et piima kvaliteet oleks maksimaalselt kõrge.

Varustame piimafarmereid vajalike kontrollvahenditega, arendame üheskoos viise, kuidas piima toiteväärtust tõsta ja abistame neid mistahes loomade terviseprobleemide lahendamisel. Mis seal salata - kui vaja, aitame kasvõi igapäevaste kohustuste ja toimetuste elluviimisel selle nimel, et piimalehmad oleksid terved ja õnnelikud. Piima kvaliteet näitab meile suures plaanis ära kogu piimakarja tervise. Millest tuleneb rasvaprotsendi kõikumine? Piimarasv ongi piima kõige kõikuvam koostisosa ja see võib sõltuda nii söödaratsioonist, laktatsioonijärgust, aastaajast kui ka loomatõust ning vanusest. Üldjuhul on piima rasvaprotsent seda kõrgem, mida kvaliteetsemat sööta loom saab ja mida parem on tema heaolu. Seega toorpiima rasvaprotsent ongi alati kõikuv ning joogipiima püsiv rasvasus saavutatakse piima normaliseerimise ehk rasvaprotsendi ühtlustamise teel. Alma maapiimas kasutame mitmete Lõuna- ja Kesk-Eesti tootjate käest kokku kogutud kõrge kvaliteediga piima ning selle töötlemisel oleme piima normaliseerimisprotsessi ära jätnud. Tulemuseks ongi vähem töödeldud ja eheda maitsega piim, mille rasvaprotsent on vahel kõrgem, vahel veidi madalam. Kas maapiim on ikka sama ohutu kui tavaline piim? Siinkohal tuleb teha vahet maapiimal ja toorpiimal. Kuna kasulikud rasvad, sealhulgas ka piimarasv, on saavutanud viimastel aastatel suure populaarsuse, siis soovib üha suurem hulk tarbijatest, et nende piim oleks võimalikult vähe töödeldud. Paljude inimeste mälestustes on jätkuvalt aukohal ehe ja naturaalne lehmapiim, kuid selleks, et see oleks tõesti 100% ohutu, peab see olema pastöriseeritud.