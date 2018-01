Tõenäoliselt on enamik meist talvise kaamose ajal tundunud justkui mingit sisemise tule kustumist. Üks võimalus oma kehaturgutuseks oleks võtta mõnus ingverijook, mis kaduva toonuse tagasi tooks. Kuid milline ingverijook oleks parim?

Lõuna-Aasiast pärit ingver on tõhusa ravimtaimena kasutusel juba aastatuhandeid. Juba hiinlased ja hindud avastasid ingveri toime vananemise vastu ning Aasias süüakse siiani mehelikusse ja vitaalsuse turgutamiseks ingverit sisalduvaid roogi.

Ingverile annavad vürtsikuse risoomis leiduvad terava maitsega eeterlikud õlid ning lisaks sisaldavad ingveri risoomitükid ohtralt vitamiine ja mikroelemente nagu raud, fluor, jood ja mangaan.

Teaduslikud uuringud on tõestanud, et ingverijuurel on ka märkimisväärne põletikuvastane toime, mis muudab selle artriidivalude korral aspiriini tüüpi ravimitele heaks asendajaks ja gripi ja viirushaiguste puhul aitab ingverijuurest tee, mida võib kombineerida ka teiste ravimtaimedega nagu kaneel, küüslauk ja lagritsajuur.

Ingver soojendab keha, mistõttu on ingverijook suurepärane vahend rõsketel talveõhtutel enda soojendamiseks ja turgutamiseks. Panime testi kolm perefirma Rochester toodetud ingverijooki ja vaatame, kuidas neil läks.

Rochesteri ingverijoogid

Rochesteri perefirma The Original Drinks & Food LTD on keskendunud traditsiooniliste alkoholivabade jookide valmistamisele. Retseptide loomise ajalugu on pikk, selle juured ulatuvad Dickens'i aega. Uue alguse said joogid, kui firma asutaja ja omanik James Edwards leidis juhuslikult vanemate maja pööningul käsitsi kirjutatud ingveri joogi retsepti, mida on veel tema vanaema valmistatud. Kasutades nimetatud retsepti, õnnestus taastada ingveri jookide traditsioon, kusjuures praegu kuulub perefirma ka Soul Association Organic Standard koosseisu, mis garanteerib nende jookide ökoloogilise puhtuse ja kõrge kvaliteedi.

Praegu pakub ettevõtte kolme erinevat ingverijooki, mis kannavad nime Rochesteri tume ingver, Rochesteri ingverijuur ja Rochesteri ingver.

Rochesteri tume ingver ehk Rochester Dark Ginger sisaldab endas roosuhkrut, ingveri vesiekstrakt (9%), karamelli, viinhapet ja sidrunimahla. Proovisime ka ise seda jooki järele ning testijate vastukajad olid järgmised:

Tõi mõnusa sooja sisse nagu oleks pitsi jäägrit alla pannud ja sealjuures on see täiesti alkovaba ja üdini tervislik jook, soovitaks seda kaasa võtta näiteks kuskile telkimisele vms kus vaja soojas püsida.

Lõhnab üllataval kombel nagu Coca-Cola, kena tume värvus, osad töölt ahhetasid et nii kange, aga mulle meeldis tohutult! Jooksin shoti asemel isegi terve pudeli. Maitse mõnusalt ingverine, samas pole liiga kange ka.

Praegusele pimedale ajale, kus jaanuarikurbus kummitab, on see ülihea. tõmbab pärast pühi pildi sirgu ja enesetunde heaks. mulle meeldib see, et pudel mõnusalt suur on, nii jagub seda maitsvat jooki kauaks. Samuti on pakendid väga efektsed ja peenemaitselised, sobides hästi ka näiteks kingituseks või põnevaks elamuseks pidulauale.

Mina seda kahjuks puhtalt ei kannatanud, aga panin tee sisse ja see andis väga hea meki. Minumeelest võiks sellest teha rutiini nii, et jood iga päev ühe shoti näiteks kuu aja vältel. Usun, et tulemused oleksid suurepärased.

Minule isiklikult väga meeldib, olen neid ka ise varem tarbinud. Ikka väga mõnusad joogid kohe, talviti haigusperioodil pipraviina kõrval mul nr 2 jook. Kui metsikum tuju peal, siis miks mitte seda ka pipraviinaga koos juua.

Rochesteri ingverijuur ehk Rochester Root Ginger sisaldab maheingveri juurt (7%), mahesidruni mahla ja maheingveri lõhna- ja maitseainet. Sealjuures peab ettevõte just seda jooki ingverijookide Püha graaliks.

Meie testijad hindasid seda jooki aga alljärgnevalt:

Tundub, et see on lahjem variant, kuid kurgu paneb ikka.

See ingverijook leedrimarjade/rosinate ja muude asjadega on vist kõige kangem, sest kui ma seda jõin, hakkas vesi silmist voolama. Tõsiselt vänge jook.

Peale paari lonksu mu kõri ikka veel kipitab ja õhetab…..

Ma arvan, et lahjendan seda veega või panen tee sisse. Ja ega see jook ei olegi vast selline, et jood nüüd terve pudeli ära. Pigem juua seda shottidega.

Kindlasti aitab see ära hoida viiruseid ja aitab terve püsida, sest ingver on väga hea viiruste tapja.

Soovitan seda kindlasti tarbida, kuna maitseelamus on garanteeritud! Kuna ma ise alkoholi ei tarbi, siis sain sõbralt selle endale kingituseks ja otsustasin jõuluõhtul pudelilt korgi maha kerida.

Jook tekitas kogu laudkonnas väga suurt elevust ja kõik proovisid ja kiitsid seda. Minule ka väga maitses kuigi paljalt juues on ehk liiga kange, aga hakkasin seda teele juurde lisama ja külmal ajal on see väga mõnus ja soojendav jook. Ingver on ju teadatuntud tervise tugevdaja ning põletikuvastase toimega, sestap sobib kindlasti ka immuunsuse hoidmiseks ja miks mitte võtta klõmakas kui tunned, et hakkad haigestuma. Hea ja soojendav toime teeb kindlasti olemise kiirelt paremaks.

Ingverijuurega jook maitses väga. Kurgus jäi kanguse tõttu küll korra pärast kihelema, aga see pole selline negatiivne kihelus, vaid selles on mõnusalt vürtsi. Jõin seda terve klaasitäie, mekib väga hea. Nagu limonaad teravate elamuste austajale!

Ingveriekstrakti, rosinaid, nurmenukku ja leedrimahla sisaldav Rochesteri ingver ehk Rochester Gingeron traditsiooniline ingverijook, mida joodi Inglismaal juba Dickensi-ajal ja loomulikult ei sisalda ka see jook alkoholi.

Kuna tegemist on klassikaga, siis hindasid ka meie testijad seda jooki üsna kõrgelt:

Neist kõige kangem ja ühtlasi ka mu lemmik. Võttis küll silma märjaks, aga selline terav tervislik jook äratab uimasel tööpäevahommikul korralikult üles. Mina polnud nendest ingverijookidest enne degusteerimist midagi kuulnud, arvasin pudeleid nähes, et tegemist on alkoholiga, aga siis selgus et need on alkovabad ja mis veel paremad - väga tervislikud ja immuunsust toetavad joogid! Mõnus loodusjook,mis sobib igas vanuses inimesele, kellele meeldivad teravad elamused.

Pidin pärast tööpäeva veel õue seiklema minema ja teades juba, mis vastik ilm õues valitseb, võtsin katseks enne töölt lahkumist sõõmu Rochesteri. Tõesti hoidis mõnusa sooja õhetuse sees ja isegi märjad jalad ei heidutanud enam. Kindlasti soovitan külmavarestele nagu mina. Kui päris aus olla, siis mina olen neid joonud juba mõnda aega ja soovituse sain enda emalt. Imemaitsev!

Lisaks ingverijookidele on ettevõtte tootenimistus Rochesteri kuum puuviljade ja maitseainetega jook, mida serveeritakse tulikuumalt ja joogi unikaalne retsept koosneb mahedalt kasvatatud leedripuu-, mustsõstra- ja õunamahlast. Rochesteri rumm ja rosin on aga Dickensi-aegne rummi- ja rosinajook, milles pole alkoholi ja mis sisaldab toorroosuhkrut, maheleedripuu, mahemustsõstra ja maheõuna mahla mahemaitseainete segu.