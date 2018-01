„Kõige tervemad on need lapsed, keda on rinnaga vähemalt esimesed kuus kuud toidetud,“ kinnitab Nutricia teaduskeskuse doktor Bernd Stahl.

Et lapse tervise puhul on määravad tema esimesed 1000 elupäeva, võiks Bernd Stahli sõnul teda tegelikult kauemgi imetada. „Kui esimesed kuus kuud toetab rinnapiim organismi kasvamist, siis edaspidi toimib see bioaktiivse toena ning aitab lapse immuunsüsteemil korralikult välja kujuneda,“ kinnitab Berndt Stahl.

Tema sõnul peavad teadlased rinnapiima üheks keerukamaks ja imepärasemaks vedelikuks maailmas. Doktor toob näiteks, et isegi kui kaks naist toituvad ühtmoodi ja elustiilgi on sarnane, on nende rinnapiima koostis siiski erinev. „Keha ressursside ja selle ensüümide kõrval määravad ema geenidki, millised ained piima jõuavad,“ tähendab ta.

Samas mõjutab piima koostist mõnikord seegi, mida naine sööb. Teadlased on jõudnud järeldusele, et kui näiteks liha söömine ei tõsta rinnapiima valgusisaldust, sest valgu hulk piimas sõltub geenidest, siis pärast kala nautimist suureneb rinnapiimas tervislike rasvade hulk.

Niisiis mõjub lapsele kõige paremini ema piim. Nutricia teaduskeskuse teadlased on leidnud, et inimpiimas on võrreldes teiste imetajate omaga palju vähem proteiini, kaltsiumi ja naatriumi ning rohkem mono- ja polüküllastumata rasvhappeid, süsivesikuid, C-vitamiini ja folaate.

Emalgi on rinnaga toitmisest kasu.