Eelnevad uurimused on viidanud sellele, et võõrvalkude, sealhulgas lehmapiimavalkude varane saamine imikute toiduga võib suurendada I tüüpi diabeeti haigestumist diabeedi geneetilise riskiga lastel. „Selle tõttu alustasime 2002. aastal ülemaailmset uuringut 2159 imikul, kelle pereliikmetel esines I tüüpi diabeeti ning kellel oli I tüüpi diabeedi geneetiline risk,“ ütles Helsingi ülikooli rahvusvahelise TRIGR uurimistööjuht professor Mikael Knip.

Imikute piimasegu, milles lehmapiimavalgud on lõhustatud, ei väldi I tüüpi diabeedi teket diabeedi geneetilise riskiga lastel, ilmneb eelmisel nädalal avaldatud TRIGR uurimuse tulemustest.

Pärast rinnaga toitmise lõppemist said lapsed kas täielikult hüdrolüseeritud kaseiinivalguga imikupiimasegu, milles lehmapiimavalgud olid lõhustatud väikesteks peptiidideks, või tavalist imikupiimasegu, milles lehmapiimavalgud olid terved. Lapsed said nimetatud imikupiimasegusid vähemalt kahe kuu jooksul 6.–8. elukuuni ning samal ajal ei antud neile ka teisi lehmapiimavalke sisaldavaid toiduaineid. Kõiki lapsi jälgiti vähemalt 10 aastat, et selgitada I tüüpi diabeeti haigestunud laste arv.