Just talvel, mil organism on stressist, päikese- ja vitamiinipuudusest nõrk, ümbritsevad meid kõikvõimalikud viirushaigused. Sealjuures haigestuvad kõige sagemini just lapsed, kelle immuunsüsteem pole veel väljaarenenud. Kas selle vastu oleks abi?

Kas teadsite, 7-aasta vanune laps võib haigestuda suisa 8 kuni 10 korda aastas ja loomulikult on lapse sagedane haigestumine suur läbielamine nii lapse kui ka tema vanemate jaoks. Tõsi küll, kui need on akuutsed viiruslikud hingamisteede haigused - nohu, vähene köha - või siis viirustest põhjustatud kõhulahtisus, siis alluvad need edukalt ravile, kuigi lapsed võivad põdeda viirushaigusi ka kauem.

Viirushaigustega kaasneb lastel pahatihti ka palavik, kuid see on omamoodi isegi kasulik, kuna viiruslike haiguste korral on kõrgendantud kehatemperatuur isegi vajalik, kuna see aitab võidelda viiruste vastu ning tugevdab lapse immuunsüsteemi. Samuti aitab see organismil tuvastada ja meelde jätta viiruse, väljutada halbasid rakke ja puhastada organismi.

Igatahes, midagi meeldivat viirushaigustes pole, mistõttu on eriti just talvel hädavajalik turgutada oma immuunsüsteemi.

Tugevda immuunsüsteemi

Pole ju mingi saladus, et mida nõrgem on meie immuunsüsteem, seda haavatavamad oleme kõikvõimalike haigusetekitajatele, kuna immuunsüsteemi eesmärk on kahjutustada organismis bioloogiliselt aktiivseid võõrvalke ja kõrvaldada kehasse tunginud mikroorganisme.

Immuunsüsteemi nõrgenemise põhjuseid on palju, alates kehvest toitumisest ja ebatervislikust eluviisist kuni stressirohke elustiilini.

Samas on ka loetelu, kuidas turgutada oma immuunsüsteemi, sama pikk ning sinna kuuluvad nii soovitused süüa puu- ja juurvilju, toituda tasakaalustatult ja olla füüsiliselt aktiivne. Kui aga sellest siiski ei aita, võib kaaluda toidulisandite võtmist.

GOImmune tooteperekond. (GOImmune)

Ühteks taoliseks immuunsust tugevdavaks toidulisandiks on GOImmune ja GOImmune KIDS, mis on loodud just Baltiriikide elanikele.

Need tooted sisaldavad hoolega valitud ravimtaimi, vitamiine, mineraalaineid immuunsuse tagamiseks ja on täiendatud laktoferiiniga. Musta leedri marjad toetavad immuunsüsteemi normaalset toimimist ja hingamisteede tervist.

Laktoferiin on oluline valk, mis on inimestele kaasasündinud immuunsuse põhielement. Kõige rohkem laktoferiini on ternespiimas - isegi seitse korda rohkem kui piimas, mis tekib hiljem. Laktoferiin omab antimikroobset, antioksüdantset, põletikuvastast mõju, see suurendab rauataset ja stimuleerib immuunsust.

GOImmune ja GOImmune KIDS on saadaval erilisel keele alla pihustataval kujul, mis tagab aktiivsete ainete kiirema mõju organismile. Tooteid on lihtne kasutada, mugav võtta kaasa ning need on maitsvad. GOImmune KIDS on sobilik lastele juba alates teisest eluaastast.

Kuidas lisaks GOImmune manustamisele tugevdada oma immuunsust?