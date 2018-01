Kui nina punetab, võid mõelda, kas ehk oled hiljaaegu üle elanud äkilisi temperatuurimuutusi, põdenud külmetushaigusi, tarbinud alkoholi või söönud vürtsikaid toite. Kui nina punetab aga pikemat aega, võib nina punetamise põhjuseks olla ka mõni tõbi. MedicalNewsDaily toob välja viis haigust, mis nina punetama panevad. * Rosaatsea on nahahaigus, mis põhjustab punetust ja ärritust peamiselt põskedel, nina, lõua ja kõrvade juures. Väga tihti algab see tõbi 30. eluaastat. See haigus on ravitav, kuid lisaks tuleb hoiduda nahka ärritavatest teguritest.

* Rinofüüm ehk mugulnina on tulemuseks, kui rosaatsea jätta välja ravimata. Selle puhul muutub nina tumepunaseks või lillakaks, samuti on see suurem ja konarlikum kui tavaliselt. Reeglina pole seda ravida võimalik. Sagedamini kimbutab rinofüüm mehi.

* Kuiv nahk. Kuivaks muutub nahk nina ümbruses näiteks külmetushaiguste korral, sest nina nuuskamine ärritab nahka. Kuid kuivust ja punetust võib põhjustada ka ekseem. Kreemita oma ninaümbrust korralikult! * Luupus on krooniline põletikuline autoimmuunhaigus, millega kaasneb liblikakujuline lööve ninal ja põskedel. See on sageli vaid naisi kimbutav tõbi.