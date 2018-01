Kõik see, mida inimene sööb, mõjutab lisaks kehakaalule ka tema vaimset heaolu. Mõned aga isegi rohkem kui teised, näiteks on üks vürts, mis aitab head tuju tekitada.

Kui varem on teadlased olnud veendunud, et kurkum aitab alandada kolesterooli ja leevendada valu, siis nüüd leiti, et see aitab ka head tuju tekitada, vahendab Delish.

Nimelt leidsid teadlased, et kurkum võib hirmuga seonduvaid mälestusi peletada. Ja seda kõike tänu kurkumis sisalduvale kurkumiinile, mil on depressiooni vähendav toime.

Teadlased leidsid koguni, et kurkum passiks kasutada ka vaimsete tervise häirete ravis. Siis tuleks muidugi seda maitseainet võtta päevas üsna palju, tervelt 68 grammi. Kuid igapäevane toitude vürtsitamine kurkumiga aitab samuti hea tuju tekkimisel kaasa.