Läbi aegade on levinud rahvasuus soovitusi tervise turgutamiseks. Kui paljud neist on aegunud, siis siin väljatoodud viis nõksu toovad erinevatele tõbedele leevendust ka tänapäeval.

* Külmetusega võitle kanasuppi süües. Soojast kanasupist on abi valutava kurgu vastu ja enesetunde parandamisel tervikuna, kirjutab Reader's Digest. Lisaks, kui keedad oma pereliikmele kanasuppi, tunneb ta, et on armastatud, ning see aitab paranemisele veelgi kaasa.

* Menstruatsioonikrampe leevenda šokolaadi süües. Šokolaadi söömine muudab rahulikuks ja rõõmsaks, seda teab igaüks. Selles sisalduvad ained turgutavad õnnehormoonide teket, samuti mõjub lõõgastavalt šokolaadis sisalduv magneesium.