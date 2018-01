Rändur jutustas oma seiklustest Niilusel ja ütles:

"Kui laevalt vette vaatasin, nägin, kuidas jõgi kihas gladiaatoritest."

"Millest see kihas?" küsis üks kuulajatest.

"Gladiaatoritest."

"Kallis mees, tahtsite vist öelda, et alligaatoritest. Kas te siis ei tea, et gladiaatorid on lilled?"